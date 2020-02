Hec Leemans, striptekenaar van F.C. De Kampioenen en Bakelandt, tekent halve eeuw strips Jill Dhondt

20 februari 2020

12u10 0 Gent Hector ‘Hec’ Leemans viert dit jaar zijn zeventigste verjaardag en zijn vijftigste jaar als striptekenaar. Meer dan dertig jaar lang heeft hij Bakelandt getekend en vandaag vloeien de strips van F.C. De Kampioenen nog steeds uit zijn hand. Het grootste deel van zijn leven woonde hij in Gent, waar hij heel wat inspiratie heeft opgedaan.

“Vijftig jaar is een lange tijd”, zegt Hec. “Zeker als je weet dat verhalen verzinnen en tekenen een olympische bezigheid is. Je bent daar dag en nacht mee bezig, loslaten is een moeilijke zaak voor mij.” Hec is na een halve eeuw tekenen niet van plan om zijn pen binnenkort neer te leggen. Op zeventigjarige leeftijd werkt hij nog steeds zes op zeven, samen met een kleine ploeg. “We maken vijf albums op een jaar, waar we gemiddeld 2,5 maanden aan bezig zijn. Andere striptekenaars doen er meestal zes of zeven maanden over om een album af te krijgen. Omdat ik begonnen ben met het tekenen van krantenstrips, heb ik geleerd om heel snel te werken.”

Humor als rode draad

De ingeweken Hammenaar startte zijn loopbaan met het tekenen van stripfragmenten voor Het Laatste Nieuws. “Meer dan dertig jaar heb ik Bakelandt getekend, ik deed dat zeer graag. Op een bepaald moment heb ik de kans gekregen om een stripadaptatie te maken van Windkracht Tien, de televisiereeks, maar ik zag dat niet zitten met al die militaire toestellen. Wel vond ik het geen gek idee om een strip te baseren op een populaire tv-reeks. Bij ons was dat nooit echt geprobeerd, op één poging in de jaren vijftig na. Zo ben ik op het idee gekomen om F.C. De Kampioenen in stripvorm te gieten, en dat bleek aan te slaan.”

Bakelandt en F.C. De Kampioenen zijn uitersten op het vlak van tekenstijl, verhaal en achtergrond. En toch is er een verband: humor. “Bakelandt was geen door en door komisch verhaal, maar er zat wel humor in de situatie of de personages.” Hec rondde de verhalen van Bakelandt en Rooie Zita ruim tien jaar geleden af, met een kleine honderd albums als eindresultaat. Op deze manier kon de tekenaar zich volledig storten op het succes van de F.C. De Kampioenen strips.

Kampioenen strips blijven aanspreken

Hec stak niet enkel de stripreeks maar ook de films van F.C. De Kampioenen in gang toen de tv-reeks gestopt was. “Dat is een succes gebleken, zo heeft de nieuwste film meer dan 500.000 bezoekers gehad. De strips blijven het ook zeer goed doen, zeker als je weet dat boeken in een dalende markt zitten. Ze staan elke week in de top honderd in ons land. De reden is dat de Kampioenen in ons DNA zitten. De archetypes, de herkenbaarheid, de eenvoudige humor, de directheid spreken elke leeftijd aan, van zevenjarigen tot zevenenzeventigjarigen.”

Het heeft een paar jaar geduurd voor Hec de karakters in de hand had. “Sinds een jaar of vijftien hebben ze een vaste vorm. Het fijne is dat ik zaken kon toevoegen die niet mogelijk waren in de reeks, zoals ‘Supermarkske’ en de buitenaardse wezentjes die genetisch verwant zijn aan Xavier Waterslaeghers.” Hec is moment bezig met het honderdentiende album te tekenen. “We gaan daar voorlopig heel hard mee door.”