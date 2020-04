Hebben uw kinderen geen zin in rekenoefeningen? Deze cartoonist heeft de oplossing!

Erik De Troyer

20 april 2020

16u01 0 Gent Hoe hou je als ouder rekenoefeningen leuk in coronatijd? Het is een probleem waar heel wat ouders momenteel mee kampen. De Gentse cartoonist AAargh heeft de oplossing. Voor zijn dochter Lena (bijna 9) maakte hij grappige reken-tekeningen om haar toch zin te geven in wiskunde. “Alle juffen of ouders mogen ze vrij gebruiken”, zegt hij.

Rekenman, Kabouter Plus, de ZeemeerMIN,… In zijn eigen stijl maakte Mario De Koninck intussen 7 grappige tekeningen boordevol rekenoefeningen. “Net als veel ouders werken we van thuis uit en moeten we tegelijkertijd de kinderen les geven en het allemaal wat leuk houden. In die omstandigheden zijn deze tekeningen ontstaan en ze blijken goed te werken. De eerste tekening heeft Lena toch zeker 45 minuten zoet gehouden. Eerst rekenen en daarna inkleuren. Zelfs mijn dochter van 12 deed mee”, zegt Mario. “Intussen hebben we net als bij het virus de piek wel achter de rug. Het enthousiasme is al iets minder maar elk gewonnen half uur is in deze dagen toch mooi meegenomen”, lacht hij.

“Ik kreeg de voorbije dagen veel vragen van juffen die de tekeningen wilden gebruiken”, zegt Mario. “Ik heb besloten dat alle juffen, meesters of ouders ze vrij mogen gebruiken. Ik had er toch geen grote plannen mee. Ik krijg wel vragen om er een soort educatief pakket mee te maken. Daar zie ik wel iets in. Schoolboeken zijn meestal nogal humorloos. Daar mag gerust iets aan veranderen.”