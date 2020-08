Havermoutbar in Nederkouter trekt met bakfiets naar parken om sappen, gebak en smoothies aan te bieden Jill Dhondt

21 augustus 2020

18u36 2 Gent Het restaurant Oats Day Long in de Nederkouter draait, zoals de naam al doet vermoeden, helemaal rond havermout. Sinds vandaag trekt de havermoutbar ook naar de Gentse parken met een mobiele fietskar. Je kan er verse sappen, koffies, geba, smoothies en vanaf oktober ook ontbijt krijgen.

Ewout en Anse Vanmassenhove, de eigenaars van Oats Day Long, koesterden al langer de ambitie om meer aanwezig te zijn in de stad. Ze gingen in zee met Benoit Piccavet om een mobiele versie op poten te zetten van het restaurant in de Nederkouter. Het trio liet een bakfiets op maat maken, met een verbluffend resultaat: de kar heeft stromend water, lampen en elektriciteit aangedreven door zonnepanelen op het kleine dak.

Wat er in de kar ligt doet je watertanden: verse sappen, gebak, koffie, smoothies. “Alles is vers en organisch. Ons doel is om gezond en voedzaam eten en drinken aan te bieden, dat tegelijk ook lekker is.” Vandaag hielden Ewout en Benoit een soft lancering van hun kar in het Citadelpark, net zoals morgen in het Zuidpark. Vanaf volgende week staat Benoit elke woensdag tot vrijdag in het Citadelpark, elke zaterdag in het Zuidpark, en elke zondag in het Baudelopark, tot en met het eerste weekend van oktober. Daarna zal de kar elke dag aan het station van Gent-Sint-Pieters met een uitgebreider aanbod, waaronder havermoutpap en pannenkoeken. “Heel gemakkelijk voor als je nog snel een lekker, gezond ontbijt wil meepikken voor op de trein.”