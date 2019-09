Havenhuis op Graslei open voor groot publiek Sabine Van Damme

18 september 2019

14u58 2 Gent Het prachtig gerestaureerde Havenhuis op de Graslei zwaait zijn deuren open. Voortaan kan iedereen er binnen wandelen en multimediaal het havengebied bezoeken.

Groot is de expeditie niet. Er staat een maquette van de fusiehaven, en een videowall met beelden uit het havengebied. Maar je kan er wel actief mee aan de slag. Rond de maquette staan vier beweegbare tablets opgesteld, waarmee je zelf info uit de haven kan opvragen. De expositie laat de hedendaagse fusiehaven zien: het 9.100-hectare-grote grensoverschrijdende havengebied, dat zich 60 kilometer lang uitstrekt van het Nederlandse Vlissingen, Borsele en Terneuzen tot in Gent. Verder zal je in het Havenhuis ook info kunnen krijgen over jobs in het havengebied, of inschrijven voor rondvaarten. De bovenverdiepingen zijn niet open voor het publiek, daar zijn vergaderzalen voor bedrijven.

Het Havenhuis is open van dinsdag tot en met zaterdag, telkens van 12 tot 18 uur, en vrij toegankelijk.