Haven van Gent wil zelfrijdende vrachtwagens en zelfvarende schepen testen, Europese Unie geeft 10 miljoen euro Sabine Van Damme

18 juni 2020

09u00 0 Gent North Sea Port, zoals de haven van Gent tegenwoordig heet, gaat mee tests uitvoeren met vrachtwagens zonder chauffeur en schepen zonder kapitein. Die zouden dan vanop afstand bestuurd worden, met de nieuwe 5G-technologie. Het project start in september en duurt 3 jaar. De Europese Unie geeft 10 miljoen euro voor het onderzoek, dat een publiek-private samenwerking is van partijen uit Nederland, Vlaanderen, Zwitserland en Tsjechië.

5G-Blueprint een internationaal project dat onderzoek doet naar zelfsturende voertuigen. North Sea Port stapt mee in dat project. De basis is dat vrachtwagens en schepen nu al allerlei informatie aan boord hebben, zoals gps-signalen, sensoren die afstand meten, en meer. Via 5G kan al die info in real-time uitgewisseld worden, ook internationaal. Zo komen voertuigen en terminals of voertuigen en centrales met elkaar in contact. Dat kan ervoor zorgen dat transport en logistiek efficiënter worden, maar ook dat de chauffeurskosten dalen, of dat het tekort aan chauffeurs wordt ondervangen. Het werkt eigenlijk zoals een telegeleide speelgoedauto, waarbij iemand op afstand de auto bestuurt, maar dan op heel grote schaal.

Binnen het project worden digitale technieken en telecommunicatiemogelijkheden onderzocht en wordt gekeken naar onderwerpen als veiligheid, kosten en baten, verantwoordelijkheidsverdeling, samenwerking en standaardisatie. Zo kunnen bijvoorbeeld vrachtwagens in het havengebied geautomatiseerde vaste routes krijgen. Dat zou in elk geval al de veiligheid ten goede komen.