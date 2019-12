Haven gaat voor energiezuinige ledverlichting Sabine Van Damme

17 december 2019

13u57 0 Gent Het volledige Gentse gedeelte van North Sea Port zal over 3 jaar verlicht worden met energiezuinige leds. Het netbedrijf Fluvius zal één voor één alle verlichting vervangen.

North Sea Port vervangt de komende drie jaar ook in het hele Gentse deel van de haven de bestaande straatverlichting door ledverlichting. Deze nieuwe zuinige straatverlichting is een eerste stap in de uitvoering van het Lichtplan Kanaalzone.

1.200 lichtpunten

In het Skaldenpark, waar veel toeleveranciers van de autofabriek Volvo Car Gent gevestigd zijn, is al een eerste reeks van 120 oude straatlampen omgebouwd. De lampen zelf, maar ook de oude armaturen zijn vervangen. In totaal worden zowat 1.200 lichtpunten vervangen. Er wordt van zuid naar noord gewerkt, of van het Grootdok naar het Kluizendok. Er is gekozen voor koel wit omdat dat de meest gerichte verlichting is. Zo is er minder lichtvervuiling. In de aanpalende gemeenten voorziet het Lichtplan Kanaalzone een warmwitte kleur.

Ledverlichting is tot 45% energiezuiniger dan de klassieke straatlampen. In het Gentse deel van North Sea Port werd de eerste ledverlichting in 2013 geplaatst op het bedrijventerrein Rieme-Noord. Het Nederlandse deel van North Sea Port heeft al volledig ledverlichting.