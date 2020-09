Hattrick voor Anis Samimi (Drongen) in 5-2-derbyzege tegen Latem: “Heeft alles met vertrouwen te maken” Xavier De Naeyer

14 september 2020

13u28 0 Gent Promovendus KV Drongen is in eerste provinciale met een knaller aan de competitie begonnen. Anis Samimi lukte een hattrick in de 5-2-overwinning tegen de buren uit FC Latem.

Een mooiere opener hadden de Drongenaars zich wellicht niet kunnen inbeelden. Na een seizoen afwezigheid vierde KVE de terugkeer naar eerste provinciale met een overtuigende derbyzege tegen FC Latem. “Het is zeker niet zo dat Latem slecht was”, blikt Anis Samimi terug. “Wij hadden gewoon zo lang uitgekeken naar deze wedstrijd en begonnen furieus, waardoor we snel 3-0 uitliepen. De coach had een tactisch plannetje bedacht dat iedereen tot in de puntjes uitvoerde om tot een collectieve topprestatie te komen. We domineerden de eerste helft, maar kregen het knap lastig door de manier waarop Latem aan de tweede helft begon. Ze kwamen terug tot 4-2 en wij probeerden het hoofd boven water te houden. Ik dacht zelfs eventjes terug aan het scenario van twee seizoenen geleden, toen we na een 3-0-voorsprong tegen Jong Zulte nog met 3-4 verloren. Gelukkig scoorden we snel de 5-2 en namen we daarmee het geloof bij Latem weg. Een betere start konden we niet bedenken.”

Collectieve prestatie

Samimi tekende voor Drongens eerste twee goals en werkte in de tweede helft zijn hattrick af. De spits is meer dan goed op weg om zijn acht competitietreffers van vorig seizoen te verpulveren. “Ik ben eerst en vooral erg tevreden met de collectieve prestatie en de mooie overwinning. Dit is alleszins al een hele goede start met het oog op het behoud en hopelijk meer. Uiteraard zijn die drie doelpunten voor mij persoonlijk een hele mooie bonus. Alles heeft met vertrouwen te maken, want ik voel dat er in mij wordt geloofd. Vorig seizoen kwam ik niet veel aan spelen toe, waardoor het aantal doelpunten logischerwijs beperkt bleef. Ik mag en wil niet gaan zweven omdat ik er nu al drie keer scoorde. Mochten we de komende vier matchen winnen zonder een doelpunt van mij, dan zou ik even gelukkig zijn. Als Drongen een goed seizoen draait, zal ik als spits sowieso kansen krijgen om te scoren.”

Op zoek naar revanche tegen Mariakerke

Volgend weekend staat Drongen opnieuw voor een interessant streekduel. Het trekt met een openstaande rekening naar de buren uit Mariakerke. “Die match geldt misschien nog meer als derby dan het duel met Latem. We zijn zeker niet vergeten hoe we er twee seizoenen geleden met 7-2 de boot in gingen. Toen begon onze terugval richting degradatie. We bekijken het nu week per week en legden de focus vooral op Latem, maar af en toe kwam Mariakerke toch ter sprake op training. Met hen zijn we zeker nog niet klaar. We hebben eergevoel en willen graag revanche nemen.”