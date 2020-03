Hartverwarmend: Gentenaars zingen samen ‘Mia’ vanuit hun raam Jill Dhondt

18 maart 2020

19u29 4 Gent Na de beelden gezien te hebben van Italianen die vanuit hun balkon muziek maken voor elkaar, wou Dorien Staljanssens hetzelfde doen. Via Facebook riep ze alle Gentenaren op om woensdagavond 18 maart samen ‘Mia’ van Gorki te zingen.

Dorien vroeg de Gentenaren om uit hun raam, van op hun balkon of aan hun deur te zingen. Wie meedeed moest niet noodzakelijk een muzikaal talent hebben, belangrijker was dat zoveel mogelijk mensen zich aansloten. “De inspiratie haalde ik uit de video’s van Italianen die liedjes zingen voor hun buren, van op hun eigen balkon. Ik wou een zelfde actie organiseren in Gent, om te tonen dat we er zijn voor elkaar in deze bizarre tijden.”

Dorien deed de oproep aan alle inwoners van Gent, maar door het enthousiasme in andere steden breidde de actie snel uit. “Ik kreeg vragen van mensen uit andere steden om mee te zingen, daarom werd het een oproep aan alle Vlamingen.”