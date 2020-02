Harry Potterquiz op drie minuten uitverkocht Jill Dhondt

19 februari 2020

09u49 11 Gent De Quizfabriek en Comic Sans organiseren samen de grootste Harry Potterquiz van het land. De tachtig beschikbare tickets vlogen in minder dan 3 minuten de deur uit, wie zich nog wil inschrijven is helaas te laat.

De Quizfabriek staat erom gekend ludieke quizzen te maken waar een stevige uitdaging aan vast hangt. Voor de Harry Potterquiz gooiden ze het echter over een andere boeg. Zelfs wie Harry Potter nog nooit gezien heeft, zal enkele vragen kunnen beantwoorden. Voor de eerste prijs zal een tandje moeten bijgestoken worden, die is er enkel en alleen voor die-hardfans.

De vragen beantwoorden de quizzers via hun tablet of smartphone. Voor de opdrachten zullen ze van achter hun scherm moeten komen. Zo worden de ploegen bij aankomst in een Zweinstein-afdeling gesorteerd en zal er een prijs uitgereikt worden voor het best verklede team. Haal de toverstokken en capes maar boven.

De quiz vindt plaats op 26 en 27 februari, in de theaterzaal van het dienstencentrum Ledeberg.