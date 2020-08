Hardrijders rijden bijna dubbel zo snel als toegelaten Wouter Spillebeen

24 augustus 2020

16u41 0 Gent Bij controles van de Gentse politie in de Noorderlaan en Dok-Zuid liepen laagvliegers vrijdag tegen de lamp. Zij reden bijna dubbel zo snel als toegestaan.

In de Noorderlaan stelde de politie een flitscamera op tussen 15 uur en 17.15 uur. 1.363 wagens passeerden er en 156 van hen, ofwel 11 procent, reden te snel. Twee chauffeurs reden zo snel dat hun rijbewijs ingetrokken kan worden. De grootste snelheidsduivel scheurde met 92 kilometer per uur voorbij, terwijl de maximumsnelheid er 50 per uur bedraagt.

In Dok-Zuid ging het al niet veel beter. Daar controleerde de politie tussen 19 en 21 uur 2.111 chauffeurs. 198 van hen begingen een overtreding. Zes chauffeurs komen in aanmerking voor een intrekking van het rijbewijs en de topsnelheid bedraagt er 97 kilometer per uur, ook bijna het dubbele van de maximumsnelheid.

De politie hield ook een oogje in het zeil voor andere overtredingen. Zo werden twee wagens in beslag genomen omdat ze niet verzekerd waren.