Hardnekkige fietsendief aangehouden Wouter Spillebeen

29 mei 2019

15u45 0 Gent Een 27-jarige man die ervan verdacht wordt meerdere fietsen te hebben gestolen onder de Sint-Michielsbrug in Gent, is opgepakt door de politie. Tijdens het verhoor bekende hij elf diefstallen.

De man, die bij de politie gekend is als druggebruiker en in het verleden al veroordeeld werd voor feiten van diefstal, werd door de politie gezocht in verband met meerdere fietsdiefstallen in de stalling onder de Sint-Michielsbrug. In Gewad in Gent trof de politie hem afgelopen vrijdag aan, waarop ze hem meenamen voor verhoor. Bij de ondervraging bekende hij elf fietsdiefstallen tussen april 2018 en mei 2019.

Vrijdagavond werd de man, die de Slovaakse nationaliteit heeft en in Gent verblijft, voor de onderzoeksrechter geleid op vordering van het parket Oost-Vlaanderen. Die besloot de man aan te houden. De Raadkamer besliste woensdag om de aanhouding te handhaven.