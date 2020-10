Hardleerse drugdealer (24) wordt betrapt met 50 gram cannabis en riskeert jaar cel en 8.000 euro boete Dylan Vermeulen

09 oktober 2020

10u49 0 Gent In de rechtbank van Gent stond vrijdagochtend een 24-jarige Gentenaar terecht voor het bezitten en verkopen van cannabis. De jongeman werd eerder al veroordeeld voor druggerelateerde misdrijven, waardoor de procureur een strenge straf vorderde. Hij vroeg één jaar effectieve celstraf en een boete van 8.000 euro.

De feiten dateren van september dit jaar. De politie werd opgeroepen voor een vechtpartij in Ledeberg. Daar aangekomen trof de politie de beklaagde aan, die zenuwachtig rond zich heen stond te kijken aan een bushalte. De agenten ter plaatse kregen de beklaagde in het vizier en bij de ondervraging bekende hij meteen dat hij drugs op zak had. Meer bepaald ging het om 50 gram cannabis. Ook had de man 150 euro cash bij zich, die meteen in beslag werd genomen.

Kansen niet gegrepen

De jonge Gentenaar is geen onbekende voor het gerecht. Hij werd eerder al vier keer veroordeeld, onder andere voor het toebrengen van slagen en verwondingen en voor drugsfeiten. Steeds werd een werkstraf voorgesteld, in de hoop dat de jongeman zijn kansen zou grijpen. Hij liet echter na om zijn werkstraffen correct uit te voeren. “Je begrijpt toch dat we jou steeds nieuwe kansen aan het geven zijn?”, vroeg rechter Laurence De Rudder. “Een werkstraf zorgt er voor dat je strafblad blanco blijft. Maar als je niet komt opdagen, dan heeft het geen zin dat we een werkstraf opleggen”.

De beklaagde gaf aan dat hij de uitnodigingen voor de werkstraf niet heeft ontvangen, omdat hij bij zijn tante woonde. Dit was niet het adres waarop hij ingeschreven staat. “Dat is jouw verantwoordelijkheid, niet de onze”, zei de rechter. “Als jij een adres opgeeft, dan versturen wij de communicatie naar daar. Als jij ergens anders woont ondertussen, dan moet je zelf initiatief nemen.”

“Ik wil mijn leven beteren en mijn moeder niet steeds om geld moeten vragen. Daarom dat ik ook drugs verkocht. Ik heb in mijn leven veel geëxperimenteerd met drugs, waaronder ook XTC en cocaïne, maar ik ben gestopt. En ik wil ook stoppen met cannabis. Mijn plan is om aan de slag te gaan in een supermarkt en een avondopleiding te volgen om barman te worden”. De rechter was echter niet overtuigd van dit plan. “De horeca? Denk je dat dat een goede sector is voor iemand als jij?”

De procureur vorderde een strenge straf, gezien de jongeman al meermaals veroordeeld werd en het naliet om zijn opgelegde werkstraffen uit te voeren. Hij vroeg één jaar effectieve celstraf en een boete van 8.000 euro.

De uitspraak volgt op 23 oktober.