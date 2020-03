Hardleerse cocaïnedealer krijgt strenge straf Wouter Spillebeen

06 maart 2020

16u10 0 Gent Een cocaïnedealer die niet aan zijn proefstuk toe is, moet een celstraf van 15 maanden uitzitten en een boete van 8.000 euro betalen nadat hij in Gent betrapt werd.

De man werd in januari betrapt door een politiemedewerker in burger. Die zag hoe op straat iets overhandigde aan een andere man. De afnemer werd staande gehouden en gaf toe dat hij net voor 20 euro cocaïne had gekocht. Toen de verkoper geconfronteerd werd, bleek hij ongeveer 12,5 gram bij te hebben, klaar om te verkopen. Tijdens de verhoor door de politie kwamen kreeg de man op zijn gsm nog berichten van kopers die hem vroegen om terug te bellen.

De dealer zit sinds hij betrapt werd in de cel. Hij heeft namelijk een zeer ongunstig strafverleden en er was een risico dat hij op de vlucht zou slaan. Omdat het niet de eerste keer was dat de man veroordeeld werd voor drugsfeiten, kreeg hij de strenge straf van 15 maanden cel en een boete van 8.000 euro.