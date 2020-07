Handtekeningen verzamelen van acteurs uit Harry Potter even op pauze, maar vrienden hebben goede vooruitzichten: “Emma Watson en Rubert Grint hebben al toegezegd”

Jill Dhondt

20 juli 2020

13u00 1 Gent De handtekeningen verzamelen van de acteurs die meespeelden in de Harry Potter filmreeks, dat is het doel van Gentenaar Bart Meese en Dieter Vanderheeren. De krabbels komen allemaal in één boek terecht, dat nadien zal geveild worden ten voordele van Make-A-Wish Belgium. Het duo heeft al 28 verzameld en bereikte recent een De handtekeningen verzamelen van de acteurs die meespeelden in de Harry Potter filmreeks, dat is het doel van Gentenaar Bart Meese en Dieter Vanderheeren. De krabbels komen allemaal in één boek terecht, dat nadien zal geveild worden ten voordele van Make-A-Wish Belgium. Het duo heeft al 28 verzameld en bereikte recent een hoogtepunt toen ze Daniel Radcliffe en Helena Bonham Carterontmoetten. Door de pandemie kunnen de twintigers even geen acteurs zien, maar ze kunnen wel al contacten leggen.

Het doel van Bart en Dieter is om op twee jaar 108 handtekening te verzamelen: 107 van acteurs uit de Harry Potter Reeks en een laatste van de schrijfster J.K. Rowling. Omwille van die laatste handtekening kreeg hun project de naam ‘Road to Rowling’. Negen maanden na de start van hun avontuur, kon het duo 28 krabbels verzamelen in een oude editie van het eerste boek. Daartussen zitten grote namen zoals Tom Felton die Draco Malfidus speelt, Matthew Lewis die Marcel Lubbermans is in de films, en Mark Williams die de rol van Arthur Wemel vertolkt. Net voor de lockdown bereikten de fans nog een hoogtepunt toen ze hoofdrolspeler Daniel Radcliffe en Helena Bonham Carter ontmoetten.

Meer op komst

Door de pandemie komen er al enkele maanden geen nieuwe handtekeningen bij. “Veel beurzen konden niet doorgaan waardoor we geen acteurs konden ontmoeten, maar we hebben wel ons best gedaan om contacten te leggen. Op dat vlak hebben we heel wat vooruitgang geboekt de laatste maanden. Als de situatie het toelaat, zouden we in september vier of vijf acteurs ontmoeten. De regel is: gaat het weer slechter op het moment van de afspraak, dan lassen we meteen af en kijken we voor een nieuwe datum.”

Bart en Dieter hebben momenteel contact met enkele hele grote namen. Ze kregen onder andere bevestiging van hoofdrolspelers Emma Watson en Rupert Grint dat ze graag wouden meewerken aan het project. “Uiteraard willen zij nog wachten tot de pandemie gaan liggen is of tot er een vaccin is. Rupert is bovendien nog maar net papa geworden, dus die zal zich eerst wat willen settelen in zijn nieuwe rol. Een ontmoeting met die twee kleppers is dus ten vroegste voor 2021. Of we de deadline van november 2021 zullen halen is onwaarschijnlijk, maar het belangrijkste is dat we er ooit geraken.”