Handen thuis!



De Dagelijkse Feestenkijk van Kurt

Kurt Burgelman

29 juli 2019

19u02 24

De krant op maandagochtend is er, net als de weekendkrant, eentje om in te duiken en er pas een dik uur later weer uit tevoorschijn te komen. Deze week stond ze vol climaxen. De spannendste Tour de France in jaren kwam tot een onverwacht hoogtepunt met een al even onvermoede winnaar, het voetbalseizoen werd eindelijk weer afgetrapt en de Gentse Feesten werden met enkele toppers op de affiche afgesloten. De laatste feestvierders werden in de loop van de namiddag met het straatvuil mee opgeveegd en ook al waren er dit jaar minder bezoekers, diegenen die erbij waren, bleven wezenloos en hunkerend naar meer achter. Er werden weer herinneringen voor het leven gesmeed. Voor enkele bezoeksters en hun naasten werden er helaas ook trauma’s voor het leven gesmeed. In de steeg achter de McDonalds op de Korenmarkt en nabij de Vlasmarkt werden vrouwen verkracht. Her en der in de Feestenzone werden er nog meer vrouwen aangerand en/of betast. Aan het begin van de Feesten belandde een meisje dat voor het eerst de GF bezocht in het ziekenhuis door zinloos geweld. In zwemcomplex Rozebroeken is het allang niet meer uitzonderlijk dat er vrouwen worden lastiggevallen. Ik vraag me af wat er met onze maatschappij aan de hand is. Ik vraag me af hoe het komt dat het geweld en de vernedering jegens vrouwen zienderogen toeneemt. Ik vraag me af hoe we dat ernstige probleem kunnen voorkomen. En of we recidivisten niet gewoon moeten ontmannen, al dan niet verdoofd. Ik vraag me af of het politiek incorrect zou zijn om mensen met gelijk welke culturele achtergrond duidelijk te maken dat een vrouw geen gebruiksobject is. Autochtoon en allochtoon, allemaal in dezelfde klas: “en nu allemaal luidop, zolang een meisje of een vrouw niet duidelijk ja zegt, blijf je er met je fikken vanaf.”