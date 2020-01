Handelaars van Nieuw Gent verzamelen zich: “Voor propere straten, meer groen, meer zitgelegenheden en kerstverlichting tijdens de feesten” Jill Dhondt

08 januari 2020

17u29 3 Gent Enkele handelaars uit de buurt Nieuw Gent verzamelden zich in de vereniging ‘Content in Nieuw Gent’. Met een kleine dertig leden willen ze acties op poten te zetten om het imago van hun buurt verder positief uit te bouwen.

‘Content in Nieuw Gent’ zal de eerste dekenij in de buurt zijn. Op 19 januari, tijdens een groot buurtontbijt, zullen ze zich kenbaar maken aan de andere buurtbewoners. Hun doel is recht door zee: de straten rond de Zwijnaardsesteenweg verder inrichten tot een aangename wijk. Dat betekent de straten proper houden, meer groen en zitgelegenheden aanbrengen en kerstverlichting voorzien tijdens de feestdagen. Ze starten hun reis met het verspreiden van een wenskaart voor de buurt.

Riza Bagci (26) van Pitta Metropol is één van de enthousiaste trekkers van het project. “Door een paar slechte appels kampen we soms met een minder imago”, vertelt hij. “Hoewel we een hele goeie buurt zijn, iedereen kent elkaar hier. Met de handelsvereniging willen we tonen dat er veel meer in Nieuw Gent zit dan vaak gedacht. Samen staan we sterk om onze buurt gekender en actiever te maken.”