Handelaars tonen weinig enthousiasme over ‘zomerpleinen’ Erik De Troyer

16 juli 2020

17u16 4 Gent De handelaars aan het kerkplein van Gentbrugge hebben hun twijfels bij de aanleg van het ‘zomerplein’ voor hun deur. Met een speelcontainer, wat banken en betonblokken werden er twaalf parkeerplaatsen ingepalmd voor een buurtplein. “De elf handelszaken moeten het nu stellen met vijf parkeerplaatsen, maar we vragen ons vooral af wie dit plein zal gebruiken”, klinkt het.

Her en der in Gent worden ‘zomerpleinen’ opgericht. Met minimale inkleding wordt zo een ruimte vrij gehouden waar men deze zomer kleinschalige zaken kan doen. Wat precies laat de stad in het midden … dat moeten de buurtbewoners zelf maar bedenken.

Geen overleg

“We zijn op zich niet voor of niet tegen”, zegt slager Marc Haegheman. “Maandag heeft men hier het plein komen inkleden. Voor de handelaars is dat een lastige situatie. Er zijn nu nog vijf gewone parkeerplaatsen. Vijf andere parkeerplaatsen zijn ingenomen door autodelers en twaalf door het zomerplein. Die parkeerplaatsen zijn wel zeer belangrijk voor ons. Er is nu wel een blauwe zone, maar de realiteit is dat mensen gewoon hun parkeerkaart verzetten en blijven staan. Hoe dan ook hadden we graag betrokken geweest.”

“We vragen ons af met wie dit besproken is. Alvast niet met ons”, zegt apotheker Geert Heungens. “Een echte buurtorganisatie is hier niet, dus het moeten enkelingen zijn. Waarom zij dan hun zin krijgen is echt niet duidelijk. Er had toch overleg moeten zijn met de handelaars hier. Stel dat hier regelmatig volk zit, dan zijn er nog mogelijkheden. Maar wie gaat dat doen? Een groot evenement kan al niet door corona. De voorbije dagen heeft hier nog niemand gezeten. Er zijn ook meer dan genoeg alternatieven. Waarom zou men hier komen zitten als men naar het Arbedpark of het Keizerspark kan?”

Unizo

Schepen van Ruimtelijke Ordening Filip Watteeuw (Groen) zegt dat de buurt wel degelijk gehoord is. “We hebben contact gehad met Unizo en zij waren voorstander. De slager heeft verklaard niet voor of tegen te zijn en op zijn vraag is de blauwe zone ingevoerd”, zegt hij.

De handelaars hebben ook hun vragen bij de randvoorzieningen. “Hier staat geen vuilnisbak. Op de borden staat te lezen dat bezoekers van het zomerplein hun handen moeten wassen. Maar waar dan?” Watteeuw wil met Ivago bekijken wat er mogelijk is.