Halloween in Oost-Vlaanderen: vijf keer griezelen dicht bij huis Redactie

02 november 2019

08u24 0 Gent Halloween, je haat het of je bent er gek op. Voor de fans selecteerden we vijf opvallende halloweentochten, spookhuizen en andere griezelactiviteiten in Oost-Vlaanderen waarvan je deze week kan ‘genieten’.

OOSTAKKER - Voor de laatste keer: hét griezelhuis van Oost-Vlaanderen

Groenstraat Oostakker, huisnummer 282: honderden lichtjes in het tuintje op de hoek met de Emilie Schattemanstraat verlichten ook dit jaar de buurt. Geen vroege kerstvogels, wel een ware griezeltent. Verwarrend voor passanten die van niets weten, al zijn ze allicht in de minderheid: het huis maakte ondertussen naam en faam tot ver buiten Gent. Het is ondertussen het negende jaar op rij dat Peter en Mira Lootens hun heksen en spoken van zolder haalt, dit jaar investeerden ze zelfs nog 4.000 euro aan nieuwe spullen. Al komt er geen tiende editie meer. “Het is met spijt in het hart, maar we hebben besloten om ermee te stoppen”, vertellen Peter en zijn vrouw Mira. “We hebben amper tijd om andere dingen te doen. Allebei werken we voltijds. Bovendien versieren we ons huis ook voor Kerst. De tijdsdruk tussen beide feestdagen is te groot.” Een overzichtsfoto zetten we hier niet, daarvoor moet u zelf een - gratis - kijkje gaan nemen.

MASSEMEN - Honderd figuranten tijdens halloweentocht, gevolgd door... foodtruckfestival

Op het Dorp van Massemen slaat op donderdag 31 oktober een ‘Haunted Food Truck’ festival zijn tenten op vanaf 16 uur. Om 18.30 uur kan je er beginnen aan de halloweentocht.

Met meer dan honderd figuranten is de tocht één van de grootste in de regio rond Wetteren. De tocht is ongeveer 5 kilometer langs landelijke wegen in Massemen en niet rolstoeltoegankelijk. Ook honden zijn uit veiligheidsoverwegingen niet welkom. Deelname aan de tocht kost 6 euro (voorverkoop) en 9 euro ter plaatse, inclusief jenever, snoep en candybag. Het einde van de Halloweentocht is op Massemen dorp, waar een foodtruckfestival opgesteld zal staan. Dat festival is gratis te bezoeken, net als de afterparty. Vergeet je laarzen, zaklamp en scary outfit niet. Online tickets: waanzinnige-halloweentocht.eventsquare.co.

AALST - De grootste: Horrormaze

Het grootste spookhuis van Oost-Vlaanderen staat in Aalst: een 350 vierkante meter groot griezeldoolhof in café Coaster in de Vlaanderenstraat. Recensenten van Scare Zone, een website gespecialiseerd in horror, schatten dit spookhuis beter dan dat van Walibi en Bobbejaanland. Dit jaar is het thema Freakshow. Toegang is gratis, maar je moet vooraf wel iets eten van de ‘Speciale Halloweenkaart’. Aan de hand van die bestelling krijg je een ticket om aan te schuiven voor de Horrormaze.

SINT-NIKLAAS - The Beast, de halloweeneditie

Op het Stationsplein in Sint-Niklaas ligt The Beast ligt nog tot en met zondag 3 november The Beast, een 48 meter lange dier opblaasbare dino. 31 oktober staat een bezoek in het teken van Halloween.

Bedoeling is om in The Beast een wandeling te maken, vanaf de opengesperde muil, van de slokdarm en de hartkamer naar de longen, maag en via de darmen weer naar buiten. In de buik van de dinosaurus zijn er heel wat licht- en geluidseffecten, om jong en oud te boeien.

The Beast is dagelijks open van 12 tot 18 uur. Op 31 oktober is er een halloweennocturne tot middernacht. Een toegangsticket voor The Beast kost 4 euro per persoon, 10 euro voor een familie met 3 personen en 12 euro voor een familieticket voor 4 personen.

DENDERMONDE - Griezelen in zwembad Olympos

Zwembad Olympos van Dendermonde pakt uit met een Halloween Nocturne op donderdag 31 oktober. Het zwembad wordt aangekleed in griezelthema. Iedereen kan komen zwemmen van 12 tot 23 uur. De Halloween Nocturne omvat bovendien ook een griezelwandeling in de omgeving rond het zwembad. Daar kan je aan deelnemen tussen 17.30 en 21 uur. Vanaf 17.30 uur gaat ook de horrorweg in de kleedplaatsen open. Dat is alleen bestemd voor wie ouder is dan twaalf jaar. Wie wil bekomen na de griezeltocht, kan nog iets te drinken en te eten in het griezeldorp vlak bij het zwembad. Olympos bevindt zich aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. Deelnemen kost 4,5 euro. Info: olympos@dendermonde.be of 052/21.57.04