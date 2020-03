Halfvastenfoor gaat door: twee wasbakken voor propere handen Sabine Van Damme

12 maart 2020

09u09 89 Gent Ja, de halfvastenfoor gaat nog steeds door. Zonder tegenbericht opent ze zaterdag in de namiddag. Toch worden ook daar maatregelen genomen. Er komen twee wasbakken met zeep voor de handhygiëne.

Al bijna 2 weken wordt gebouwd en getimmerd aan meer dan 60 attracties op en rond het Sint-Pietersplein. De jaarlijkse halfvastenfoor is het officiële startschot van het Gentse kermisseizoen. De foor is nog nooit geschrapt, zelfs niet toen de parking onder het Sint-Pietersplein werd uitgegraven. Toen werd de foor verplaatst naar de Watersportbaan, maar ze ging wél door.

Ook nu is er – ondanks corona – nog steeds geen sprake van het afgelasten van de foor. Het gaat immers om een activiteit in de buitenlucht, waar mensen doorgaans niet op elkaar geplakt staan. “Wel nemen we zelfs hier maatregelen voor de hygiëne”, klinkt het op het kabinet van burgemeester De Clercq. “Er komen twee wasbakken met zeep, zodat iedereen zijn of haar handen kan wassen. Hygiëne blijft immers de meest belangrijke voorzorgsmaatregel. De wasbakken worden donderdag geleverd, er komt eentje aan de ingang kant Kantienberg en eentje aan de ingang kant Sint-Pietersnieuwstraat.”