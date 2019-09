Half miljoen om reuzenberenklauw uit te roeien Sabine Van Damme

15u52 0 Gent Het provinciebestuur heeft een half miljoen euro vijl om de plant reuzenberenklauw uit te roeien in Oost-Vlaanderen. Deze exoot verdringt niet alleen inheemse planten, hij zorgt ook voor lelijke brandwonden bij mensen.

De reuzenberenklauw staat vooral in de buurt van beken en rivieren. De plant kan tot 4 meter hoog worden, en heeft bladeren tot een meter groot. Het provinciebestuur heeft nu een contract afgesloten met een professionele bestrijdingsfirma, de vzw Rato. Die is vooral bekend van ongediertebestrijding, maar jaagt ook op invasieve dieren zoals de Canadese ganzen, en pakt dus ook exotische planten aan. Rato moet ervoor zorgen dat de hele provincie binnen de vijf jaar verlost is van de reuzenberenklauw. De eerste plaatsen die worden aangepakt zijn Melle, Merelbeke, Oosterzele en Zottegem. Het is niet de eerste keer dat de provincie Oost-Vlaanderen ingrijpt. Ook de waternavel, een andere vervelende exotisch plant, werd al door de vzw Rato teruggedrongen.