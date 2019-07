Halen feesten 1 miljoen bezoekers? 95.000 mensen geteld op zaterdag Sabine Van Damme

28 juli 2019

16u41 3 Gent Volgens de stadsdiensten waren er zaterdag gespreid over de hele dag 95.000 bezoekers. Dat brengt het totaal op 875.000. Als er vandaag / zondag nog 125.000 komen klokken we af op net een miljoen.

95.000 lijkt een heel optimistische schatting voor de ellendige regendag die zaterdag was. Er liep meer volk op straat dan op ‘hete donderdag’, maar veel volk was er zeker niet. Ook ’s avonds niet. Om 01.30 stonden de pontons van PoléPolé zelfs niet vol. In topjaren kon je niet eens meer deftig over de kaaien lopen, laat staan door de Belfortstraat. “Toch klagen de organisatoren niet”, zegt Storms. “Ja, het weer speelde ons parten. En de feesten vielen laat, en 21 juli was een zondag en dus geen extra vrije dag. Dat speelt allemaal mee. Maar terwijl het overdag stil was, waren er ’s avonds en ’s nachts wel veel bezoekers. En met minder volk op een plein kunnen de mensen vlotter de toog bereiken.” Ter vergelijking, op dezelfde dag vorig jaar kwamen er 200.000 mensen naar Gent. In totaal staat de teller dit jaar op 875.000 bezoekers, vorig jaar was dat 1.170.000.

Op die negende dag kregen 65 feestvierders een GAS-boete voor wildplassen, van wie 27 in de feestzone en 38 buiten de feestzone. Er werden 42 verkeersinbreuken vastgesteld en 10 voertuigen getakeld. 47 verloren voorwerpen vonden hun weg naar de politie. Er werden 20 bestuurlijke aanhoudingen verricht, waarvan 8 voor openbare dronkenschap en 8 voor het verstoren van de openbare orde. Daarnaast werden er ook 3 gerechtelijke aanhoudingen verricht.