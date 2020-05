Hafsa De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

29 mei 2020

17u30 3

Het is geen geheim dat het al eens rommelt in het Gentse stadhuis. De oppositie legt de meerderheid het vuur aan de schenen en binnen de coalitie komt het ook wel eens tot een echtelijke twist. Politiek voer je door te discussiëren en dus zal er in de interne keuken van de partijen ook wel eens met het servies gegooid worden. De afgelopen week was het van dattum bij Groen. Die partij zette bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen Hafsa El-Bazioui op haar lijst. Hafsa heeft Marokkaanse roots en draagt een hoofddoek. Zoiets staat chique op de lijst van een progressieve linkse partij, zal men bij Groen gedacht hebben. Dat Hafsa bijzonder intelligent is en zowat de enige in de partij met een sappig Gents accent, was ook mooi meegenomen. Hafsa haalde een hoop stemmen en zal vanaf 2022 schepen worden, tot zover klopte het Groene plannetje als een bus. Dat Hafsa ook een mening heeft, daar hadden ze bij Groen géén rekening mee gehouden. Via Facebook liet ze vorige week haar ongenoegen blijken over de aanpak van de burgemeester in de Brugse Poort. Als bewoonster van die wijk heeft ze recht van spreken, maar dat zagen ze bij Groen anders. Hafsa stuurde haar kat naar het Brugse Poort-debat op de gemeenteraad en daaruit maakte de oppositie op dat ze het zwijgen was opgelegd door boegbeeld Filip Watteeuw. Wat volgde, was een oorlogje op Twitter tussen Tom De Meester van PVDA en Filip Watteeuw. Watteeuw schold De Meester zelfs uit voor strandjutter. U ziet het, aan de Botermarkt gaat het om de inhoud. Een kennis van mij – eveneens van de Brugse Poort, met Marokkaanse roots en met een hoofddoek - denkt luidop dat de stad haar hele wijk wil laten verkommeren om er nieuwe, dure appartementen te bouwen. Of dat klopt weet ik niet, maar het zegt veel over het vertrouwen in de gemeentelijke politiek.