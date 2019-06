Habbekrats sluit project af met perfect huwelijk op stadhuis Gent Didier Verbaere

10 juni 2019

10u01 8 Gent Met een ‘Mariage Parfait’ op het Gentse stadhuis heeft Habbekrats een project rond De Rechtvaardige Rechters en verantwoordelijk burgerschap afgesloten. Een jaar lang ging een groep van 50 kinderen en jongeren op stap om de toepassing van de Kinderrechten te onderwerpen aan hun kritische blik.

De locatie voor het perfecte huwelijk en het onderwerp van het project zijn niet lukraak gekozen. De wieg van Habbekrats staat in Gent. De jongeren vereniging zag er het levenslicht in 1991 en heeft steeds een warme samenwerking met de stad gehad. En Habbekrats is ook laureaat van de Belgische Kinderrechtenprijs. “En dus een een grote verantwoordelijkheid gekregen in het werken aan het welbevinden van de kinderen. Om dat welzijn te waarborgen gaan we uit van het belang van het handhaven van de kinderrechten. Niet alleen voor de Belgische kinderen maar ook voor de kinderen die hier als nieuwkomers te gast zijn”, zegt Matthias Colpaert van Habbekrats.

Met het project ‘De Rechtvaardige Rechters’ trok een groep van vijftig kinderen en jongeren een jaar lang wekelijks op pad om de toepassing van de Kinderrechten te onderwerpen aan hun kritische blik. “Burgers en Buren is een onderdeel in de Rechtvaardige Rechters waar de jongeren op expeditie gaan naar de basis van een goed nabuurschap en een verantwoordelijk burgerschap. Zoals elke projectreeks werd ook dit onderdeel afgesloten op een zeer originele manier: ‘Mariage Parfait’. Een echt huwelijk in het hart van de Gentse democratie, het Stadhuis”.

De jongeren werden afgelopen weekend ontvangen in het stadhuis door burgemeester Mathias De Clercq. Het huwelijk werd er plechtig ingezegend door Mieke Van Hecke, Ambtenaar van de Burgerlijke stand, als ultiem voorbeeld van een goed nabuur- en burgerschap. Op die manier wou Habbekrats ook de goeie verstandhouding tussen de jongeren en hun volwassen beleidsmakers in het daglicht stellen en de verantwoordelijkheid van beide partijen naar het werken aan een warme samenleving als garantie voor welzijn en geluk benadrukken.