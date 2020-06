Haal je favoriete stukje Gent in de huiskamer: satellietfoto’s uit STAM worden per opbod verkocht Erik De Troyer

25 juni 2020

14u13 2 Gent Veel Gentenaars hebben zich de voorbije 10 jaar kunnen vergapen aan de enorme satellietfoto van Gent op de vloer van het STAM. Binnenkort kunt u dat misschien wel vanuit uw eigen woonkamer want alle tegels van de luchtfoto worden per opbod verkocht.

In oktober 2020 wordt de oude luchtfoto vervangen door een recenter exemplaar. Na tien jaar was dat ook nodig. De Ghelamco Arena en de Stadshal bestonden bijvoorbeeld nog niet toen de foto in 2008 werd genomen.

“Vanaf oktober krijgt het STAM een nieuwe lichtvloer. En dat is een unieke kans voor wie zelf een vierkante meter Gent in huis wil halen”, zegt cultuurschepen Sami Souguir (Open VLD). De tegels van de huidige vloer worden vanaf vrijdag 26 juni via een online veiling verkocht. Iedereen die dat wil kan een bod uitbrengen op een bijzonder stukje decoratie.”

Ledverlichting

De tegels worden inclusief de lichtbakken met ledverlichting verkocht. De tegels zijn één vierkante meter groot, 3 centimeter dik en wegen 75 kilogram. Ze zijn genummerd met cijfers en letters zodat iedereen makkelijk zijn favoriete vierkante meter Gent kan kopen.

De online veiling via Vavato start op vrijdag 26 juni 2020 om 10 uur en duurt tot zondag 12 juli om 20 uur. Voor wie de vloer nog eens van dichtbij wil zien, is er op zaterdag 4 juli een kijkdag van 10 tot 14 uur. Door de coronamaatregelen is reserveren voor die kijkdag verplicht via www.stamgent.be.