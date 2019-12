Gure wind spelbreker op opening zevende Winterfeesten Yannick De Spiegeleir & Sabine Van Damme

06 december 2019

20u32 0 Gent Onder de stadshal is vrijdagavond het officiële startschot gegeven van de zevende de Gentse Winterfeesten. Het is de laatste editie die vier weken duurt.

Op de opening vrijdagavond was het nog niet over de koppen lopen. De regen en gure wind gooiden roet in het eten. De populairste plekken om te vertoeven, waren de overdekte bars of de plaatsen waar terrasverwarmers stonden opgesteld. Ook de mooie openingsceremonie gooide hoge ogen bij het aanwezige publiek. De olijke muzikanten van Mariage Fantastique hadden met hun levensgrote witte paraplu’s heel wat bekijks.

“Ik stel voor dat we de komende weken allemaal wat dichter tegen elkaar komen om het warmer te krijgen”, sprak schepen van Evenementen Annelies Storms (sp.a). “Vorig jaar nog werden onze Winterfeesten door het gerenommeerde Forbes uitgeroepen tot één van de beste kerstmarkten van de wereld.” Ook de organisatoren houden er de moed in. “Vorig jaar zijn we ook met regen gestart, maar daarna is het weer nog gekeerd.”

In samenspraak met de stad Gent zorgde organisator EMO dit jaar voor heel wat vernieuwingen. Zo staan er dit jaar meer Gentse standhouders op de kerstmarkt: hun kramen zijn te herkennen aan het drakenlogo. Als klap op de vuurpijl is er ook een Van Eyck-stand En vanaf dit jaar wordt er ook overgeschakeld op herbruikbare bekers, zowel voor koude als warme dranken.

Er is géén Land van W’ijs in de Sint-Niklaaskerk dit jaar. Dat kan niet, omdat daar al naarstig gewerkt wordt aan de tentoonstelling voor het Van Ecykjaar. Dus is er wel stevig geïnvesteerd in andere kinderanimatie op en rond de kerstmarkt. Zo zullen er geregeld grime-standjes zijn, er staat er een familiebar op het Veerleplein. Kinderen kunnen er zich onder meer uitleven op een handgemaakte en manueel aangedreven paardenmolen.

De Gentse Winterfeesten duren dit jaar tot nog tot en met 6 januari. Vanaf volgend jaar eindigt de kerstmarkt al op 31 december. Mogelijk met een nieuwe organisator, want dit jaar loopt het contract van EMO af, al kunnen zij ook opnieuw meedingen bij de nieuwe aanbesteding.