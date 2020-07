Gülsan Gök, vrouw coronapatiënt die genas met bloed van dokter UZ: “Yücel toont zijn gevoelens nu gemakkelijker” Wietske Vos

09 juli 2020

17u46 0 Gent Een van de meest beklijvende coronaverhalen met een happy end is dat van Yücel Nalli (38) en zijn vrouw Gülsan Gök (36) uit Gentbrugge. In april hing Yücels leven door corona wekenlang aan een zijden draadje, maar het bloed van een UZ-arts die genas van corona redde zijn leven. Hoe gaat het nu met Yücel en zijn gezin?

De dag vóór het interview laat Gülsan weten dat Yücel het toch te moeilijk vindt om erover te praten en er liever zelf niet bij zou zijn. “Hij gaat ermee akkoord dat ik het vertel, maar zelf ziet hij er tegenop om alles steeds opnieuw te herbeleven”, vertelt ze. “Wat dat betreft zijn we yin en yan: ik ben extravert en praat alles van me af, hij is introvert en spreekt niet graag over zijn gevoelens.” Al is dat laatste wel veranderd, vindt ze. “Sinds hij zo ziek is geweest, toont hij tegen mij veel gemakkelijker wat hij voelt en is onze band nog hechter geworden.”

Huilen in de zetel

Wat Yücel meemaakte, is dan ook niet te onderschatten. Als CVID-patiënt (een immuniteitsaandoening waardoor hij van de minste verkoudheid ernstige longklachten krijgt, red.) was hij risicopatiënt. De week na de lockdown werd hij ziek, eind maart lag hij in het ziekenhuis. Pas op 7 mei, na bijna 2 weken kunstmatige coma en een lang herstel, mocht hij weer naar huis. “Bij zijn thuiskomst was hij bijzonder emotioneel”, herinnert Gülsan zich. “Toen ik hem eerder in het ziekenhuis kort mocht zien, had hij het mentaal al heel moeilijk: hij dacht dat hij nooit meer naar huis zou komen. Een niet onterechte vrees: de dokters hebben achteraf verteld dat hij eigenlijk dood verklaard was en dat hij in een land als Italië, waar corona zoveel harder toesloeg en de dokters keuzes moesten maken, niet meer zou geleefd hebben. Dus toen hij uiteindelijk naar huis mocht, heeft hij eerst 10 minuten zitten huilen in de zetel, van opluchting en blijdschap.” (Lees verder onder de foto)

Nog steeds positief

Die thuiskomst was niet vanzelfsprekend en is dat eigenlijk nog altijd niet: Yücel test immers nog steeds positief op corona. “Om ontslagen te worden uit het ziekenhuis, moet je drie keer na elkaar negatief testen”, vertelt Gülsan. “Yücel bleef na de behandeling echter positief testen, ook al ging hij er zienderogen op vooruit. Het virus bleef in zijn lichaam door de CVID, maar de dokters verzekerden ons dat hij niet meer besmettelijk was en is. Maar voor hem was dat heel zwaar: bij elke test die hoop dat het negatief zou zijn, maar telkens weer die teleurstelling.” Toen de dokters zagen hoe Yücel er mentaal bijna aan onderdoor ging en hij fysiek steed sterker werd, beslisten ze om hem onder voorwaarden naar huis te laten gaan.

Nu gaat het goed met Yücel en zijn gezin. Fysiek voelt hij zich goed, hij is weer bijgekomen en zijn conditie verbetert. “Hij was nooit een sportieveling, maar hij wandelt en fietst nu meer dan vroeger. Ook gaat hij regelmatig naar de kinesist om zijn spieren weer te trainen. In het begin dat hij weer thuis was, mocht hij niet gaan omdat hij nog positief testte. Maar hij had wel die oefening nodig! Dus werden er telefonische kinesessies georganiseerd, waarbij ik moest vertalen. Nu mag hij gelukkig zelf gaan.”

Nog niet werken

Een keerzijde van de medaille is wel dat Yücel niet mag werken zolang de coronatesten niet negatief zijn. “Hij heeft het daar wel moeilijk mee, hij zou graag weer aan de slag gaan. Maar hij moet thuis blijven tot midden september, dan moet hij weer op controle. En ik heb er vertrouwen in dat hij daarna zal mogen werken.”

Dat vertrouwen put Gülsan uit haar geloof, dat haar ook hielp tijdens die moeilijke weken in maart en april. “Dat is ook de reden waarom we niet bang zijn voor een tweede golf. Als er iets gebeurt, moet dat gebeuren: het is het lot. We willen onze kinderen ook niet angstig maken: we houden ons gewoon goed aan de regels. En diep van binnen geloof ik dat Yücel niet opnieuw ziek zal worden.”