Güler en Umut schenken leven aan Gentse kerstbaby Tugra Yannick De Spiegeleir & Erik De Troyer

25 december 2019

18u03 11 Gent In ziekenhuis Sint-Lucas kwam kerstbaby Tugra Ates woensdagnamiddag iets na half twee ter wereld. Ook in Maria Middelares zagen zes kerstekindjes het levenslicht.

Baby Tugra is het eerste kindje van Güler Keser en Umut Ates die al 5 jaar getrouwd zijn en in Wondelgem wonen. Bij de geboorte woog hun zoontje 3,445 kilogram en hij is 50 centimeter groot. “Het was een normale, maar toch een zware bevalling. Hoewel wij moslims zijn, vinden we het toch leuk dat Tugra op Kerstmis is geboren. We zijn in Gent geboren en getogen. Normaal was zijn geboorte voor tweede kerstdag gepland.”