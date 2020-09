Guidogids al dertig jaar Michelingids voor de student: “Een bon voor een museumbezoek had er vroeger nooit ingestaan, de gids is veel vrouwelijker geworden” Jill Dhondt

24 september 2020

16u20 1 Gent Elke zichzelf respecterende student heeft ooit al eens gebladerd in een Guidogids. Naast de begeerde kortingsbonnen, vind je er elk jaar bladzijden vol tips om de stad te verkennen. De gids is geboren in Gent, maar intussen hebben meer dan twintig studentensteden een eigen editie. “De Guido bestaat dertig jaar, maar is vandaag populairder dan ooit. We hebben binnenkort ook een Guido-app maar studenten snakken toch nog steeds naar dat boekje.”

Het is weer de tijd van het jaar: studentenclubs en scholen verwelkomen hun nieuwe en oude leden en studenten met een gloednieuwe Guido Stadsgids. Daar lezen studenten waar ze lekker kunnen eten, drinken, shoppen, sporten in Gent, welke films ze moeten zien, welke muziek ze moeten beluisteren en welke boeken ze moeten lezen. Er zitten ook tips in om beter te studeren, een stage of werk te vinden, te reizen, en op het einde een hele hoop kortingsbonnen, voor velen de favoriete sectie.

“De Guido is de Michelingids voor studenten”, zegt mede-oprichter Wim Verheye trots. “Daarom hebben we dertig jaar geleden ook gekozen voor de naam Guido. Dat is een verwijzing naar het Franse woord voor stuurwiel (guidon, red.). De Guido Stadsgids is een handleiding voor studenten om de stad te leren kennen. Heel handig als je van de middelbareschoolbanken komt, uit een andere stad of gewoon op zoek bent naar inspiratie. We willen studenten inspireren om nieuwe dingen te leren kennen, om niet enkel in hun studentenclub rond te hangen.”

Voor studenten, van studenten

De Guido Stadsgids is dertig jaar geleden ontstaan als uitloper van een studieproject. Vier studenten hadden samen hun schouders gezet onder een project, en kwamen na hun studies weer samen om het eerste boekje te maken. Eerst was er enkel een stadsgids voor Gent, maar doorheen de jaren kwamen er steeds meer steden bij. Intussen hebben vierentwintig studentensteden over het hele land hun eigen stadsgids, goed voor 134.000 oplages per jaar. “Gent blijft wel onze topeditie”, zegt Vanessa Vyvey. “Daar verdelen we momenteel 22.000 stuks per jaar.”

Minder bier, meer cultuur

“Vroeger boden we de gidsen individueel aan”, zegt Vanessa. “Nu maken ze deel uit van een welkomstpakket dat scholen en studentenclubs uitdelen. Vanaf morgen zit daar ook een Guido app bij. Het voordeel daarvan is dat je kan wisselen van stad. Volg je bijvoorbeeld les in Gent maar ga je in het weekend terug naar Leuven, dan kan je via de app switchen van de Gentse naar de Leuvense Guidogids.”

De gids is braver geworden, minder vettig. Waar vroeger stond ‘frietje kopen, frikandel gratis’ vind je nu een bon voor een museumbezoek. We zetten veel meer in op cultuur, duurzaam en gezond, omdat studenten daar naar vragen Wim Verheye

De Guido is mee met zijn tijd dus, ook de inhoud is veel veranderd de voorbije dertig jaar. “De gids is veel vrouwelijker geworden”, zegt Wim. “Twintig jaar geleden stonden er geen bonnen in voor gratis thee. De gids is veel braver geworden, minder vettig. Waar vroeger stond ‘frietje kopen, frikandel gratis’ vind je nu een bon voor een museumbezoek. Dat zou er vroeger nooit hebben ingestaan. We zetten veel meer in op cultuur, duurzaam en gezond, omdat studenten daar ook naar vragen.”

Met een Guido in de hand, kom je door het hele land

De Guidogids verandert maar blijft desalniettemin populair. “Ons jaarlijkse oplage blijft groeien”, zegt Vanessa. “Vorig jaar hebben enkele studenten een bevraging gedaan met de stelling: ‘wat als de Guido enkel verdergaat als app?’. Het populair antwoord was: dat is geen optie. Studenten snakken nog steeds naar een gids die ze kunnen vasthouden, kunnen meenemen door de stad, en waar ze bonnen uit kunnen scheuren.”

Wat zorgt volgens Wim voor het succes van de Guido? “De minimale concurrentie. We hebben er al veel zien komen en gaan. Ze dachten allemaal dat ze konden doen wat wij doen, maar eens ze eraan begonnen stonden ze versteld van de grote hoeveelheid werk en kennis die zo een stadsgids vraagt. Bovendien, en dat is het belangrijkste van al, moet je de passie hebben om een goede gids te maken. En dat zit er bij ons zeker in.”