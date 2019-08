Grote werken in Burgstraat tot eind dit jaar Sabine Van Damme

03 augustus 2019

12u06 0 Gent De versleten tramsporen en bijhorend kapotte wegdek in de Burgstraat en de Rabotstraat worden eindelijk aangepakt. Maandag starten de (voorbereidende) werken, en er wordt veel hinder verwacht. Voor kerst moeten de werken klaar zijn.

Voor wie geregeld de tram neemt is het geen verrassing dat de sporen in de Burgstraat dringend moeten worden aangepakt. In die straat wiebelt de tram gevaarlijk, omdat de sporen helemaal zijn uitgesleten en los liggen. Maandag starten de voorbereidende werken. Dan wordt een tijdelijke wissel geplaatst ter hoogte van de Rabotstraat. Vanaf vrijdag 9 augustus wordt tramlijn 1 onderbroken.

De sporen moeten er helemaal uit, want ook de fuderingen onder de sporen moet vernieuwd worden. Het wegdek wordt eveneens vernieuwd, van greppel tot greppel. De voetpaden blijven dus wel toegankelijk. En terwijl er dan toch gegraven wordt, worden meteen ook nutswerken uitgevoerd. De leidingen worden verdiept en Farys voert rioleringswerken uit. Dat alles verklaart waarom de werken meer dan 4 maanden zullen duren. De vooropgestelde einddatum is 12 december. Dat is kort voor kerst, een topperiode voor alle handelaars, en dus ook die in de Burgstraat. Iedereen hoopt dan ook dat de deadline wordt gehaald.

Vanaf volgende vrijdag zal Lijn 1 dus onderbroken zijn van de halte Korenmarkt tot de halte Rabotstraat. Reizigers kunnen die afstand te voet overbruggen en aan de andere kant van de werken opnieuw de tram nemen, of een omleiding volgen via tram 4 en verschillende buslijnen. Voor fietsers en automobilisten wordt een omleiding voorzien, voetgangers kunnen de Burgstraat wel nog gewoon gebruiken.

Alle info op de website van De Lijn