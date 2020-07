Grote stroompanne in Sint-Amandsberg dwingt zwembad Rozebroeken om klanten naar huis te sturen Sabine Van Damme

14 juli 2020

15u15 12 Gent Een stroompanne heeft dinsdag kort na de middag een hele resem straten in Sint-Amandsberg lam gelegd. De panne kon relatief snel worden hersteld, maar had wel nare gevolgen voor een groot aantal gezinnen. Zo moest zwembad Rozebroeken een volledig tijdslot van reservaties naar huis sturen.

Heel veel teleurgestelde kindergezichten aan de Rozebroeken daarstraks. Om te gaan zwemmen moet je in deze coronatijden netjes vooraf reserveren. “We werken met tijdslots van een half uur”, legt centrummanager Thomas De Vetter uit. “Zo vermijden we drukte aan de kassa en in de kleedkamers. Dat werkt perfect, maar dus niet als de stroom uitvalt.” En net dat gebeurde vanmiddag wel. Om 13.20 uur ging het licht uit in een twintigtal straten in Sint-Amandsberg. Dikke pech voor iedereen die klaar stond om om 13.30 uur het zwembad binnen te gaan. Na een dik kwartier wachten werd besloten die mensen allemaal naar huis te sturen. Het was immers niet duidelijk hoe lang de onderbreking zou duren. “Die mensen hun reservatie wordt verplaatst naar een andere dag”, zegt De Vetter. “Heel vervelend, maar wij konden het ook niet helpen. En daar hadden de mensen wel begrip voor. De volwassenen dan toch. Voor de kinderen was dit écht niet leuk.”

Uiteindelijk werd de stroom om 14.09 uur hersteld, zodat de volgende blok zwemmers wel vlot binnen kon.