Grote hinder verwacht vanaf maandag door werken aan R4 Yannick De Spiegeleir

07 maart 2020

20u47 0 Gent Op maandag 9 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer met een grondige renovatie van de R4 tussen Melle en Merelbeke. Er wordt grote hinder verwacht.

In de richting van Gent-Zeehaven gaat de weg tot begin april volledig dicht, ook de afritten op de E40 naar de R4 in Merelbeke. “Pendelaars die in bedrijven ten zuiden van Gent of in de Gentse haven werken treffen beter voorbereidingen want de verkeershinder zal ronduit zwaar zijn”, stelt verkeersexpert Hajo Beeckman op vrt.be.

Dit jaar werkt de aannemer op de R4 richting Gent-Zeehaven vanaf de afritten op de E40 in Merelbeke tot aan de brug boven de Brusselsesteenweg (N9) in Melle. Er komt een volledig nieuw wegdek, tot op de fundering. Ook de greppels (voor de afvoer van water) en de vangrails worden vernieuwd. Volgend jaar gebeurt hetzelfde, maar dan in de andere rijrichting.

Door de werkzaamheden moeten in Merelbeke de afritten van de E40 naar de R4 dicht. Tijdens een ochtendspits maken duizenden pendelaars en vrachtwagenchauffeurs van die afritten gebruik om de vele bedrijven in de rand van Gent te bereiken. Iedereen die bijvoorbeeld met de auto vanuit Brussel, Aalst, Oosterzele, Zottegem of Geraardsbergen komt, zal moeten omrijden. Beeckman raadt aan om naar alternatieven te zoeken en indien mogelijk de auto voor een fiets te verruilen.