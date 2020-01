Grote drugsvangst op verschillende adressen in Sint-Denijs-Westrem Wouter Spillebeen

29 januari 2020

14u24 17 Gent 34 kilo cannabis, meer dan een halve kilo mephedrone (een soort amfetamine), ketamine, steroïden, wapens en psychedelische truffels werden maandag bij huiszoekingen in Sint-Denijs-Westrem gevonden. Drie verdachten zijn na verhoor aangehouden en twee anderen zijn vrij onder voorwaarden.

In het kader van een gerechtelijk onderzoek organiseerde de wijkpolitie Nieuw Gent maandag samen met verschillende diensten van de politiezone Gent enkele huiszoekingen in Sint-Denijs-Westrem. Daarbij kregen ze ook bijstand van de politiezone Aalst en federale steundiensten. In de woningen werden de grote hoeveelheden drugs, samen met een grote som cash geld aangetroffen.

Bij de huiszoekingen arresteerde de politie vijf personen van 61, 33, 25, 23 en 21 jaar oud op verdenking van het dealen van drugs. Dinsdag werden ze voor ondervraging voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent. Drie verdachten werden aangehouden, de 21-jarige en de 33-jarige verdachte werden vrijgelaten onder voorwaarden. Later zal de groep zich voor de rechter moeten verantwoorden.