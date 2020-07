Grot Oostakker-Lourdes krijgt stuk minder bezoekers over de vloer Wietske Vos

30 juli 2020

18u59 0 Gent De basiliek en de grot van Oostakker-Lourdes surfen niet mee op het recente succes van kleinere bedevaartsoorden. Integendeel: nu groepsreizen met de bus voorlopig af te raden zijn, ligt het aantal bezoekers aan de meeste bekende Oost-Vlaamse bezinningsplek beduidend lager.

Waar de Grot van Teralfene in Affligem vandaag 10 keer meer bezoekers over de vloer krijgt dan vroeger, is het in het park van Oostakker-Lourdes beduidend veel stiller dan normaal. “Vroeger kwamen de mensen vanuit heel Oost-Vlaanderen per bus in groepen van 50 tot 70 personen hierheen”, zegt Mark Soens, gepensioneerd priester en vrijwilliger bij het bedevaartsoord. “Nu het beter is voorlopig geen busreizen te organiseren in functie van corona, is het aantal bezoekers gevoelig gedaald. We houden geen cijfers bij, maar het is echt veel verminderd. Er komen alleen nog individuele gelovigen langs die op eigen kracht hierheen komen. En het kan zeker zijn dat mensen nu meer hun toevlucht zoeken in de lokale bedevaartsoorden dichterbij huis, in plaats van naar plekken als Gent, Scherpenheuvel of Halle te gaan.”

Mis voor 50 personen

De grot van Oostakker-Lourdes was tijdens corona nooit dicht, de basiliek wel. Soens: “In het begin van de lockdown was de kerk 14 dagen lang gesloten, op politiebevel. Daarna mocht ze weer open, maar werden er geen missen georganiseerd. Sinds 15 juni zijn de missen opnieuw hervat, maar voor 50 mensen in plaats van voor 300. In principe mogen we tot 100 gaan, maar we krijgen dat niet georganiseerd, met respect voor de social distancing.”