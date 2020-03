Grootste taxi-bedrijf van Gent stopt met rijden door corona-crisis Erik De Troyer

18 maart 2020

18u00 0 Gent Ook V-tax, het grootste taxibedrijf van Gent, komt niet meer buiten omwille van de corona-crisis. Sinds vandaag neemt er niemand meer op wanneer men naar het bekende nummer van de taxidienst belt. “Wegens de strikte maatregelen omtrent het Covid-19 virus zijn we genoodzaakt onze diensten op te schorten tot 5 april”, klinkt het.

Echt duidelijke regels over hoe taxi’s moeten omgaan met de corona-crisis zijn er niet. Een 20-tal zelfstandige taxichauffeurs op een totaal van 220 rijden wel nog rond. Officieel horen ze bij openbaar vervoer en mogen ze dat dus blijven doen. Maar er is nog maar weinig volk op pad waardoor het sowieso minder interessant wordt en afstand houden is in een taxi ook onmogelijk. “Als we niet rijden hebben we geen enkel inkomen meer. De taxi-sector wordt aan zijn lot overgelaten. Momenteel hebben we nog één rit om de 4 à 5 uur”, klinkt het.