Grootste schip van de Noordzee meert elke week aan in Gent...en u kunt zelfs meevaren. Erik De Troyer

05 december 2019

14u44 45 Gent De Gentse haven kreeg vandaag een eerste keer de ‘Hollandia Seaways’ van rederij DFDS op bezoek. Het schip dat zonder vracht 17.000 ton weegt is het grootste van de Noordzee en zal voortaan elke week tussen Gent en het Zweedse Göteborg varen. Leuk detail: u kunt gewoon meevaren.

Van op een afstand lijkt elk zeeschip gigantisch maar pas wanneer men er binnen staat valt de schaal van het bouwsel op. Het gloednieuwe Deense schip is 237 meter lang, 34 meter breed en volgeladen is het goed voor 60.500 ton. Er kunnen dan ook 450 vrachtwagentrailers op geplaatst worden en nog eens een pak extra wagens, belangrijk want er moeten heel wat Volvo’s en andere wagens van Gent naar Zweden vervoerd worden.

Het schip telt vijf verdiepingen. Om het te laten aanmeren werd het de kade van DFDS aan het Mercatordok uitgebreid. Het grootste schip dat er tot nu toe aanmeerde van goed voor 290 vrachtwagentrailers. Dit kan dus ruim een derde meer aan.

Maar hoe zit het met de vervuiling? “CO2 wordt natuurlijk uitgestoten maar door een aantal ingrepen kunnen we dat beperken. Dit schip kan volledig voorzien worden van walstroom - stroom die vanaf de kade wordt aangeleverd. Tijdens de acht uur dat het schip hier aan wal ligt wordt het volledig opgeladen. We willen speciaal daarvoor een windmolen bouwen. Het schip verbruikt tijdens één bezoek evenveel energie als vier gezinnen op een jaar”, legt Sam De Wilde, managing director van DFDS uit. “Het schip is uitgerust met ‘scrubbers’, die de uitlaatgassen ‘wassen’ om zo de zwaveloxide-uitstoot te verminderen.”

Het schip is zo breed dat er drie verschillende laadkleppen naast mekaar liggen. Daardoor kan het vrachtschip tegelijkertijd gelost en geladen worden. De ‘Hollandia Seaways’ is maar pas in gebruik genomen. Het schip werd in China gebouwd en kreeg afgelopen dinsdag zijn doop in Göteborg. Het zal voortdurend tussen Gent en Göteborg varen.

Een leuke bonus. Het schip kan ook dienst doen voor wie op vakantie naar Zweden wil. “We hebben 12 cabines, zes voor twee personen en zes voor één persoon maar we nemen maximaal 12 mensen mee. Het is best een aangename reis op volle zee. We zorgen voor een lekkere maaltijd, beter dan op een doorsnee ferry. Het enige wat we niet hebben zijn gokspelletjes en alcohol aangezien dit een ‘droog’ schip is. De prijs om mee te varen is vergelijkbaar met die van een rit met de wagen en een overnachting onderweg”, aldus Sam De Wilde. De tocht duurt zo’n 32 uur. “We kunnen wel enkel volwassenen meenemen. Kinderen zijn namelijk te klein om vast te maken in de reddingsvaartuigen.”