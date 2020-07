Grootste muziekwinkel van de stad opent in Ledeberg Erik De Troyer

14 juli 2020

14u14 0 Gent Muzikanten genoeg in Gent maar muziekwinkels zijn er eigenlijk niet zo veel. Vandaag opende echter de grootste muziekwinkel van de stad…in Ledeberg.

De winkel van Van De Moer ligt in de Bellevuestraat, in de schaduw van de kantorencomplex de Zuiderpoort. Het oude industriële pand werd 24 jaar lang ingenomen door de Outside Store. De winkel ligt wat weggestoken maar trok op de eerste dag toch al wat nieuwsgierige muzikanten.

“Dit pand leent zich echt tot een muziekwinkel. Met onze 700 vierkante meter zijn we zeker de grootste van Gent. We hebben zelfs een oud treinstel in de winkel staan. Daarin staan onze ukulele’s uitgestald”, zegt winkelmanager Stijn Mergan.

De winkel had eigenlijk al enkele maanden geleden geopend moeten zijn maar corona stak er een stokje voor. “We wachten nu nog op een paar leveranciers om spullen te leveren. Door corona gaat dat ook iets moeilijker. We wilden echter niet langer wachten om de winkel te openen.”