Grootste Anderlechtfan zoekt nog oude artikels en enkele handtekeningen voor zijn enorme verzameling



Sabine Van Damme

27 januari 2020

20u16 0 Gent Meer dan 70.000 foto’s van Anderlecht heeft hij in zijn bezit, van de jaren 1920 tot nu. Dat maakt Franky De Meyer uit Desteldonk de grootste verzamelaar van Anderlecht-spullen die er rondloopt. Het recent uitgegeven boekje ‘De Eeuwige 25’ kwam er met zijn foto’s. “En toch zoek ik nog steeds materiaal, nog enkele handtekeningen, rouwprentjes en oude foto’s.”

Het huis van Franky ademt RSC Anderlecht. Zijn tafel in de woonkamer ligt vol Anderlecht-knipsels, net als zijn bureau. Aan zijn muren: Anderlechtfoto’s. En boven heeft hij zelfs een volledige Anderlecht-kamer, met paars behang, een tafel vol knipsels en paarse en witte archiefmappen vol materiaal. “Ik ben al 6 jaar alleen, ik hoef me voor niks of niemand in te houden”, zegt hij. (Lees verder onder de foto)

De obsessie van Franky, nu 47, begon toen zijn vader hem voor het eerst meenam naar een voetbalwedstrijd, van Anderlecht uiteraard. Franky was dan 8. “29 jaar lang heb ik met mij pa alle uit- en thuiswedstrijden gevolgd, en toen hij niet meer mee kon, ging ik alleen. Sinds dit weekend heb ik echter de klik gemaakt, ik ga voortaan zelf ook niet meer. Ik heb geen tijd, al mijn vrije tijd gaat naar mijn verzameling. Ik ben er echt nooit klaar mee. Het is een passie, een obsessie en een ziekte waarvan ik niet wil genezen.”

Franky zegt dat er in het begin wel wat gelachen is met zijn verzameling. Maar toen auteur Raf Willems het boek ‘De Eeuwige 25’ maakte, over de Anderlecht-legendes, kwam hij bij Franky terecht voor foto’s. “Ik heb toen de kans gekregen heel wat oud-spelers te bezoeken. Het respect van die mensen deed veel deugd. Ik heb ook Michel Verschueren ontmoet. Dat is – net als Constant Vanden Stock – een icoon bij Anderlecht.” (Lees verder onder de foto)

En toch vindt Franky zijn verzameling nog steeds niet compleet. “Ik heb nog voor jaren knip- en plakwerk liggen, maar ik wil nog steeds meer. “Van 1940 tot nu mankeer ik nog 12 handtekeningen, die ik uiteraard graag zou willen. Het gaat onder meer om Pierre Erroelen, Eduard Moelans, Jan Mosselmans, Lodewijk Trypsteen, Zacharie Konkwe en trainers Ernest Churchill Smith en Georges Perino. De handtekeningen van de spelers van de jaren 1920 tot 1930 zoek ik ook, net als het rouwprentje van verzorger Fernand Beeckman.

Wie Franky kan helpen aan oude kranten, foto’s, tijdschriften, boeken, rouwbrieven of handtekeningen, kan hem contacteren via rscafotosfranky@gmail.com. Het boek ‘De Eeuwige 25’ (12,50 euro), dat intussen aan een tweede druk toe is, kan op hetzelfde mailadres besteld worden.