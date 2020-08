Grootschalige enquête bij Buffalo-abonnees. “Hoe zorgen we voor zo’n eerlijk mogelijke regeling als een deel van de supporters terug mag komen kijken?” Sabine Van Damme

13 augustus 2020

09u51 3 Gent Ongeziene omstandigheden zorgen voor ongeziene maatregelen. Nooit eerder hield voetbalclub KAA Gent een grootschalige enquête onder de abonnees om een beslissing te kunnen nemen. Nu vroegen ze aan supporterscollectief Armada Ganda om zo’n bevraging op poten te zetten.

Iedereen tevreden stellen zal niet lukken. Dat staat als een paal boven water. Maar er moeten wel knopen wordend doorgehakt nu duidelijk is dat alvast de start van het voetbalseizoen, en vermoedelijk zelfs de eerste maanden, of meer, zonder publiek zal worden gespeeld. Wat moet er dan gebeuren met het geld dat 14.550 mensen hebben neergeteld voor een abonnement dit seizoen?

Armada Ganda lanceerde de enquête zonet via Facebook. Iedereen die een abonnementnummer heeft, kan ze invullen. “De club wil zoveel mogelijk supporters tevreden houden en schakelde daarom de hulp in van de supportersverenigingen om samen een voorstel uit te werken”, zegt Harald Rodenbach, woordvoerder van Armada Ganda. “We zoeken een manier om ervoor te zorgen dat er een zo eerlijk mogelijke regeling is wanneer er terug supporters aanwezig mogen zijn enerzijds, en een faire, acceptabele compensatie voor wie niet aanwezig kan zijn anderzijds. Dat wordt een enorm moeilijke kwestie, en daarom willen we de stem van de Buffalo’s zoveel mogelijk laten horen.”

Wanneer de supporters terug mogen komen is nog niet beslist, en ook de manier waarop dat zal kunnen zal afhangen van de maatregelen die dan zullen gelden. Kan het per bubbel? Moet het apart? In elk geval hoopt de club dat er in eerste instantie plaats zal zijn voor om en bij de 3.000 abonnees. Aangezien er toch geen bezoekende supporters mogen komen, kan het stadion volledig benut worden.

Compensatie

In de enquête wordt onder meer gepolst naar de manier waarop wedstrijden moeten toegekend, aangezien niet iedereen kan gaan. Vinden de abonnees het fair om dat in volgorde van aankoop te doen? Of vinden ze loting een betere optie? Of vinden ze dat er moet gezorgd worden dan elke groep van 3.000 supporters minstens een topwedstrijd moet kunnen zien? En als ze dan in het stadion mogen, hoe vinden ze dat de supportersvakken moeten worden verdeeld? Want het is logisch dat niemand op zijn ‘vaste stek’ zal kunnen zitten. Ook wordt gevraagd naar de compensatie de de abonnees willen voor de gemiste matchen. Een volledige terugbetaling van hun abonnement zit niet bij de keuzemogelijkheden, een gedeeltelijke wel. Een tegoed in het stadion voor horeca of de fanshop zijn ook mogelijk, of een verlening van het abonnement met het aantal gemiste matchen. Er is ook de optie om geen compensatie te vragen, of om een compensatiebedrag te schenken te voordele van de sfeer in het stadion of de KAA Gent Ladies.

Het wordt sowieso dus een moeilijke oefening. De federatie en Armada Ganda vragen dat de abonnees (en enkel de abonnees) zo snel mogelijk hun mening geven via de enquête. Op 18 augustus is er een volgende vergadering, en dan zou het handig zijn als de grote lijnen al duidelijk zijn. Uiteraard kan wie op vakantie is de enquête ook nog daarna invullen. De enquête staat op de Facebookpagina van Armada Ganda.