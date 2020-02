Groot scherm, flightcases en Orval: dit is geen EK voetbal of festival, wel de wijding van de nieuwe bisschop in Gent Ook koningin Paola komt naar Sint-Baafskathedraal Sabine Van Damme

21 februari 2020

18u10 0 Gent Zondag om 15 uur wordt de nieuwe bisschop gewijd, en daarvoor staat de kathedraal nu al onder hoogspanning. Massa’s flightcases en kabels, schermen en bloemen staan klaar. Honderden mensen hebben een ticket, en zelfs koningin Paola komt. Lode Van Hecke uit de abdij van Orval wordt de 31ste bisschop van Gent, zijn voorganger Luc Van Looy zal de viering mee opluisteren.

De wijding van een nieuwe bisschop komt niet zo vaak voor, en is dan ook een hoogdag in de katholieke kerk. In Gent is het al 16 jaar geleden dat dit gebeurde, toen Luc Van Looy in 2004 de taak overnam van bisschop Luysterman. Nu Van Looy eindelijk met pensioen mag van de paus, neemt Lode Van Hecke over. Hij is afkomstig van de Abdij van Orval, en zijn broeders van die abdij zullen de plechtigheid op de eerste rij bijwonen. Pas achter hen zal de familie van Van Hecke zitten. De plechtigheid zal worden voorgegaan door kardinaal Jozef De Kesel, bijgestaan door de bisschoppen Luc Van Looy en Pierre Warin (Namen). (lees verder onder de foto)

Iedereen die dat wil kan de viering bijwonen, maar moet wel snel zijn. Een groot deel van de 1.500 plaatsen zijn gereserveerd voor genodigden. Koningin Paola zal zelfs aanwezig zijn. Lode Van Hecke stond er op dat er ook jongeren zouden zijn, dus werden heel wat uitnodigingen verstuurd naar katholieke gezinnen. 150 mensen zegden toe. Daarnaast zullen meer dan 20 bisschoppen present zijn, maar ook vertegenwoordigers van de joodse en de moslimgemeenschap. Wie niet meer in de kathedraal binnen geraakt, kan in de Groenzaal van Sint-Bavo even verderop de viering mee volgen op groot scherm. Op kerknet.be is er een livestream. Na de viering – die vlotjes 2 uur zal duren - is er een receptie in het Sint-Baafshuis naast de kathedraal. Ook daar is iedereen welkom, en de Abdij van Orval zorgt voor de drank.

Van Hecke koos zelf zijn muziek uit, en wil graag Bach en Messiaen horen. Het Schola Cantorum zorgt voor de zang, een bevriend cellist - Roel Dieltiens – speelt, en voor de nieuwe organist Nicolas De Troyer wordt het een vuurdoop voor groot publiek.

Appartement tegenover basiliek van Scherpenheuvel

Lode Van Hecke woont vanaf zondag ook in Gent, in het bisschoppelijk paleis op het Bisdomplein. Luc Van Looy verhuist diezelfde avond nog. Hij gaf aan heel graag in Gent te willen blijven, en liet zijn oog vallen op Oostakker. In de 16 jaar dat hij hier bisschop was, was Gent immers ‘zijn’ stad geworden. Maar het plan-Oostakker gaat niet door, en Van Looy verhuist naar Scherpenheuvel. Daar vond hij een appartement recht tegenover de basiliek. Van Looy zal daar uiteraard nog actief deelnemen aan de kerkelijke activiteiten.