Groot Dictee voor cursisten Nederlands Jill Dhondt

12 december 2019

10u10 0 Gent Het CVO Gent organiseert voor het eerst het Groot Dictee voor wie Nederlands als tweede taal studeert. Het initiatief komt van een leraar die de inspanningen van de cursisten in de kijker wil zetten.

Van de honderd cursisten die deelnamen aan de preselecties mogen er twintig het tegen elkaar opnemen in het stadhuis. De cursist met het minste aantal fouten mag zich na afloop de best spellende nieuwe Gentenaar noemen.

Het idee voor het dictee ontstond bij Peter Van Wiele, één van de leraars die Nederlands geeft. Zijn jarenlange ervaring leerde hem dat anderstaligen andere spellingsuitdagingen hebben dan Nederlandstaligen, vooral omdat de structuur van hun moedertaal vaak anders opgebouwd is. Samengestelde woorden zijn veelal moeilijk: moeten die nu aan elkaar, van elkaar of met een koppelteken? Met deze en andere insteken ging Peter aan de slag om een tekst te schrijven vanuit de leefwereld van een nieuwkomer. Het resultaat is een uitdagend dictee met een grappige én prikkelende inhoud, een knipoog naar het Groot Dictee der Nederlandse Taal.

Engagement met hopen

Het Groot Dictee van NT2 wil cursisten op een ludieke en alternatieve manier met de Nederlandse taal laten omgaan. Het initiatief toont het engagement van de deelnemers die dagelijks met onze complexe taal aan de slag gaan. Dat de drive groot is bewijst Debjani Mansingh, zij neemt deel aan de finale ondanks het feit dat ze vorige week bevallen is.