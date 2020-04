Groot deel Gentse binnenstad zit uurtje zonder stroom Jill Dhondt Sabine Van Damme

02 april 2020

10u52 9 Gent Een groot deel van de Gentse binnenstad heeft donderdagmorgen een uurtje zonder stroom gezeten. De panne ontstond op het middenspanningsnet, maar was snel van de baan.

Volgens netbeheerder Fluvius kwamen heel wat straten in het centrum van Gent zonder stroom te zitten, door een kabeldefect op de middenspanningslijn ter hoogte van de Nieuwevaart. Gezien het om een doorsnee probleem ging, was er een uurtje later terug stroom. De bewoners zouden geen stroomonderbrekingen meer moeten verwachten.