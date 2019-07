Groot aantal gezinnen uur lang zonder elektriciteit Wouter Spillebeen

16 juli 2019

19u51 0 Gent Een groot aantal gezinnen van het Rabot tot de Nieuwewandeling in Gent zat deze avond een uur lang zonder stroom. Rond 19.40 uur was er weer elektriciteit.

Netbeheerder Fluvius kreeg de eerste meldingen van de stroompanne om 18.34 uur. In een ondergrondse kabel met middenspanning was een defect opgetreden, waardoor meer dan 1500 klanten zonder elektriciteit zaten. Enkele personen die vast zaten in een lift moesten door de brandweer bevrijd worden. Intussen ging een ploeg van Fluvius op zoek naar het defect. Rond 19.40 uur kregen alle gezinnen weer stroom.