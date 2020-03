Groeneilandjes aan Nieuwewandeling gaan vroeger dan gepland weg, storm maakte ze kapot Sabine Van Damme

16u37 0 Gent Dat de groeneilandjes aan het Jan van Hembysebolwerk – het verlengde van de Coupure – zouden verdwijnen stootte op Dat de groeneilandjes aan het Jan van Hembysebolwerk – het verlengde van de Coupure – zouden verdwijnen stootte op protest van onder meer het GMF. Zij eisten groene oevers in de plaats. Maar nu gaan de eilandjes toch weg, nog sneller dan gepland. De voorbije stormen hebben de eilandjes kapot gemaakt.

“De recente weekendstormen brachten grote schade toe aan de groene eilandjes aan het Jan van Hembysebolwerk”, klinkt het op het kabinet van schepen Filip Watteeuw. “De onderconstructie van de eilandjes is losgekomen. Stukken zijn afgedreven en liggen nu verspreid over de volledige breedte van het water tussen het Jan van Hembysebolwerk en de Waldamkaai. Omdat de beschadigde eilandjes daar de vrije doorgang van de (plezier)vaart verhinderen, zal de Stad Gent ze vroeger dan gepland weghalen. Dit weekend moet daar immers een kajakwedstrijd passeren, dus worden vanaf morgen de eilandjes weggehaald. Herstellen is niet meer mogelijk.”

De groene eilandjes moesten sowieso weg, voor de bouw van de fietsonderdoorgang aan de Contributiestraat. Dat moest dit voorjaar gebeuren, nog voor het vogelbroedseizoen. Het Gents MilieuFront en enkele buurtbewoners voerden in mei actie tegen het verdwijnen van het groen op het water. Zij eisten toen dat er groene vooroevers in de plaats zouden komen. Dat zal in de toekomst effectief gebeuren.