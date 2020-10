Groene parkeertoren in Bloemekenswijk over anderhalf jaar klaar: omwonenden kunnen er ’s avonds en in het weekend terecht Sabine Van Damme

05 oktober 2020

13u02 0 Gent Op de UCO-site in de Maïsstraat zijn de werken gestart voor de bouw van parkeertoren Het Getouw. Daarin komen 392 plaatsen, die ’s avonds en in het weekend de parkeerdruk in de buurt moeten verlichten. Overdag worden de plaatsen voorbehouden voor de omliggende bedrijven.

De voorbereidende grondwerken en het plaatsen van de paalfunderingen in de Getouwstraat – vandaar de naam Parking Het Getouw – zijn volop aan de gang. De grote werken voor het bovengronds bouwen van de parking starten pas in december. “Het parkeergebouw wordt opgebouwd uit prefabelementen in beton die op de site zullen aangeleverd en geplaatst worden met montage- en kabelkranen. De montage zal starten vanaf de zijde van de kringwinkel richting de Gaardeniersweg. Er zal een verticale montage toegepast worden zodat de impact en hinder op het verkeer tot een minimum beperkt wordt.” Dat vernam raadslid Mehmet Karanfil (Open Vld) van schepen Sami Souguir (Open Vld), die ook aan het hoofd van SoGent staat.

Werfverkeer

Het werfverkeer zal via de Nieuwe Vaart en Gaardeniersweg de site bereiken. Op die manier zal de Bloemekenswijk gevrijwaard worden van werfverkeer. Het braakliggend terrein tegenover de werf zal gebruikt worden voor werfketen en opslag. Op het einde van de montage, voor het laatste deel van het gebouw, zal tijdelijk een groter deel van de openbare weg ingenomen worden om plaats te hebben voor de kraan. Tijdelijk zal het doorgaand verkeer over een braakliggend terrein parallel aan de nieuwe Gaardeniersweg gestuurd worden tussen het Dienstenbedrijf en IVAGO. Deze periode wordt kort ingeschat en vindt plaats rond april-mei 2021.

Buurtparking?

Over anderhalf jaar zou het parkeergebouw er moeten staan. De toren wordt 21 meter hoog en kost 5,2 miljoen euro. Het krijgt groene gevels met verticale beplanting. Er zal plaats zijn voor 392 voertuigen. 350 plaatsen worden gereserveerd voor bedrijven in de buurt, 42 voor dienstvoertuigen van het OCMW. De UCO-site is immers volop in ontwikkeling en wordt een hedendaags bedrijventerrein voor sociale economie, aangevuld met kwaliteitsvol groen en plaats voor buurtontmoetingen. “Maar de parkeerdruk in de buurt is hoog, en het zou handig zijn als die toren ook door omwonenden kan worden gebruikt”, vindt Karanfil. Dat is ook de bedoeling. In principe zullen omwonenden ’s avonds en in het weekend gebruik kunnen maken van Het Getouw, maar hoe dat praktisch zal gaan, is nog niet duidelijk.