Groendienst heeft handen vol met opruimen van afgeknakte treurwilg aan de Lievekaai Sabine Van Damme

28 september 2020

17u38 0 Gent De Gentse Groendienst heeft vandaag de handen vol gehad met het opruimen van een oude treurwilg aan de Lievekaai. Die is bij de doortocht van storm Odette afgeknakt, en in het water aan het Rabot terechtgekomen.

De Groendienst moest vanmorgen van op een bootje een berg groene takken van de mastodont knippen, voor er kon worden overgegaan tot het echte werk. De boom moest in stukken worden gezaagd, om het water terug vrij te maken. Dat duurde tot een stuk na de middag. Intussen is alles opgeruimd, maar de Lievekaai ziet er verminkt uit nu de groene rij abrupt onderbroken is.