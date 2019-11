Groen vraagt om geen bladblazers meer te gebruiken in parken. “Onmogelijk.” Erik De Troyer

08 november 2019

10u23 0 Gent Als het van de stad afhangt worden in de toekomst enkel nog veel stillere elektrische bladblazers gebruikt. Die zorgen voor minder lawaaihinder en zijn ook gezonder voor wie er mee werkt. Groen vroeg om geen bladblazers meer te gebruiken in parken en alle bladeren gewoon te laten liggen. Dat is volgens schepen Astrid De Bruycker echter onmogelijk.

Tine De Moor van Groen wou wel eens weten waarom de stadsdiensten die bladeren wegblazen. “Terwijl bladeren essentiële voedingsstoffen voor de bodem van parken aanleveren, worden ze vaak weggeblazen en meegenomen. Op die manier wordt er ‘afval’ gecreëerd waar ze eigenlijk voeding kunnen bieden aan de parkgronden. Bijkomend zorgen de bladblazers voor zowel geluidsoverlast als voor schadelijke uitstoot van extreme hoeveelheden fijn stof en tal van erg vervuilende deeltjes”, aldus De Moor die de Gentse parken graag bladblazer-vrij wil.

Schepen De Bruycker zegt dat bladeren laten liggen geen optie is. “We gebruiken nog steeds vooral gemotoriseerde bladblazers maar die zijn wel al minder vervuilend dan de oude tweetakt-motoren van vroeger. We hebben ook een aantal toestellen op accu maar die zijn minder krachtig. We willen volledig overschakelen op elektrische bladblazers maar momenteel bestaan er nog geen toestellen waarvan de accu lang genoeg meegaat en die krachtig genoeg zijn. We hopen dat er betere toestellen beschikbaar worden die een beter alternatief vormen voor de huidige bladblazers. “

“De bladeren volledige manueel opruimen kan niet. De bladeren volledig laten liggen is evenmin een optie. Op gazon halen we ze bijvoorbeeld weg omdat ze laten liggen nefast is voor het gras. Ook op plaatsen die heel windgevoelig zijn halen we ze weg om overlast te voorkomen. Waar we kunnen laten we de bladeren wél liggen. Volledig bladblazer-vrije parken zijn volgens onze diensten onmogelijk.”