Groen in de clinch met oppositie over Sint-Bernadettewijk: “Plannen mee goedgekeurd”

Erik De Troyer

09 juli 2020

16u30 0 Gent De aangekondigde De aangekondigde sloop van de Sint-Bernadettewijk zet de Gentse politiek op scherp. De PVDA vraagt om een spoedcommissie bij elkaar te roepen. Groen hekelt dan weer dat de oppositiepartijen eerst voor stemden en nu tegen zijn.

Na PVDA en Vlaams Belang heeft ook de N-VA zich geroerd in het debat. De N-VA vindt dat bewoners na de werken moeten kunnen kiezen om terug te keren. De PVDA vroeg dan weer om een spoedcommissie bij mekaar te roepen om de situatie te bespreken. Of het stadsbestuur daar zal op ingaan is nog maar de vraag. Beslissingen van WoninGent worden zelden in de gemeenteraad besproken, enkel in de raad van bestuur van de huisvestingsmaatschappij.

Schepen van wonen Tine Heyse (Groen) vindt dat er politieke spelletjes worden gespeeld op de kap van de bewoners van de wijk. “De Bernadettewijk en haar bewoners zijn te belangrijk voor politieke spelletjes. We veroordelen ten stelligste dat oppositiepartijen mensen desinformeren over de door WoninGent gemaakte keuzes en goedgekeurde plannen. Temeer daar deze oppositiepartijen zelf in de raad van bestuur van WoninGent zetelen en daar de plannen én de communicatie hierover unaniem hebben goedgekeurd. Nadien doen alsof men hier niets mee te maken heeft of, erger, dat men vanuit de oppositie tegen de door WoninGent genomen beslissingen zou zijn, is heel oneerlijk en not done”, zegt ze.