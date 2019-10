Groen Gent versterkt positie op nationaal vlak Sabine Van Damme

20 oktober 2019

18u11 0 Gent Groen hield dit weekend bestuursverkiezingen, en de uitslag daarvan heeft ook een Gents accent gekregen. Nu Meyrem Almaci opnieuw voorzitter is van de partij, is haar running mate ondervoorzitter. En dat is Gentenaar Dany Neudt.

Dany Neudt kent het stadhuis, hij was onder meer kabinetschef bij schepen Elke Decruynaere. Maar Neudt is niet de enige Gentenaar die voortaan in de nationale partijtop zit. Ook Hafsa El-Bazioui werd verkozen op het nationaal partijcongres. De toekomstige schepen is nog maar aan haar eerste politieke legislatuur bezig, maar scheert dus al hoge toppen. De Gentse vertegenwoordiging bij nationaal is overigens totaal terecht: Gent heeft de grootste Groen-afdeling van Vlaanderen. De Arteveldestad is aan een recordtempo veranderd van een – nochtans jarenlang – socialistisch bolwerk naar een Groen-enclave met een blauwe burgemeester. Sara Matthieu werd overigens op datzelfde congres verkozen als één van de 4 vertegenwoordigers van Groen in de European Green Party. Voor dit nationaal congres was schepen Bram Van Braeckevelt de enige Gentenaar in het nationaal bestuur van Groen, maar hij stapt daar nu uit.