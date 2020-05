Grinch De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

01 mei 2020

Kent u de Grinch? Dat is het slechtgemutste groene monster dat Kerstmis haat en daarom alle cadeautjes steelt. Gelukkig bestaat de Grinch enkel in animatiefilms. Wel, in Gent hebben we er onze eigen versie van. Een echte. Ik wil niet zover gaan om schepen Bram Van Braeckevelt een slechtgemutst monster te noemen maar verder gaat de vergelijking wel op. Hij is groen – weliswaar van partijkleur, niet van vacht – en de afgelopen week kwam hij met een plan om aan het vakantiegeld van de verzorgers uit de woonzorgcentra van het OCMW te zitten. Terwijl het hele land zijn respect van de daken schreeuwt voor mensen in de zorg, terwijl we staan te applaudisseren omdat die mensen met reëel gevaar voor eigen leven onze oudjes verplegen, terwijl zij overuren kloppen in nooit geziene omstandigheden… vond onze schepen van personeel en werk het een goed idee om aan hun inkomen te knabbelen. Om 10 miljoen euro te besparen, knobbelde groene Bram een plan uit waarin bijzondere prestaties zoals nacht- en weekenddiensten niet meer zouden meetellen in de berekening van het vakantiegeld. Dat het net die bijzondere prestaties zijn die de al zwaar onderbetaalde werknemers uit de zachte sector uitputten, kon de schepen niet schelen. Of Bram net zoals de Grinch bij het bedenken van zijn snode plannen in een grot met een duivelse grimas zat te gniffelen, is niet geweten. Dat er serieus wat tegenwind kwam vanuit de oppositie en de vakbonden weten we wel. Geschrokken door die ophef en het onbegrip van zowat de hele Gentse bevolking, kondigde de schepen aan dat hij het nog eens wil herbekijken. Ik vraag me af wie er nog achter zo’n beleid staat. Zouden er mensen, bij het kleuren van hun verkiezingsbolletje, gedacht hebben ‘laat we eens aan het inkomen van de verplegers zitten?’ Ik mag hopen van niet.