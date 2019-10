Grijs en nat buiten, maar daar trekken ze zich in Gent niks van aan Sabine Van Damme

18u58 0 Gent Herfst in haar volle glorie kregen we vandaag, met een grijze hemel en regen. En toch stond in de Hoogpoort een jacuzzi buiten, waar iedereen gratis in mocht. En mensen deden dat nog ook, tot groot jolijt van anderen.

De hippe winkel Bookz&Booze was gastheer voor de Kyrö Hot Tub Tour, en kreeg dus een Finse jacuzzi voor de deur, compleet met Finse destillateur. Want daar draait de tour om, Finse gin promoten. Wie in de hot tub gin zitten, kreeg een gratis flesje gin. Maar daar deden de vrolijke plonzers het niet perse voor. De eerste dames die zich naar huis haastten om hun zwempak en dan snel de jacuzzi in doken, dronken niet eens alcohol. Maar zomaar op straat in een hot tub zitten, in het centrum van Gent, hoe cool is dat? Dat vonden heel wat passanten en toeristen ook, er werden zelfs volop foto’s gemaakt.